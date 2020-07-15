15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Malatya'nın Kale ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Malatya'nın Kale ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu. Kale Merkez Camii'nde gerçekleştirilen programda camiye gelenlere Cumhurbaşkanlığınca vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen kolonya, maske ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı mektubu içeren paketler verildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için mevlit okutuldu. Programa Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Murat Koca, Müftü Muhammed Naci Efe, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA