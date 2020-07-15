15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için mevlit programı ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:28

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için mevlit programı ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Bursa'da sergi açılış ve fidan dikimi yapılırken protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

Tayyare Kültür Merkezi'nde de sergi açılışı yapıldı. Akşam saatlerinde de kentin farklı noktalarında anma etkinlikleri düzenlenecek.

Balıkesir

Balıkesir Vakıflar İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Camisi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla öğle namazı öncesi mevlit okundu.

Mevlidin ardından namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua edildi.

Program sonrası cami çıkışı vatandaşlara gül lokumu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınlarından olup 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Özel Yayını olan "İlginç Vakıflar" kitapçığı dağıtıldı.

Kütahya

Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda kent protokolü, Hava ve Polis Şehitlikleri'ni ziyaret etti.

Hava Şehitliği'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okunup şehitler için dua edildi.

Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık ve diğer protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Çelik, ziyaret sonrası gazetecilere, Türkiye topraklarında yaşamanın zor olduğu bilinci içinde olduklarını, şehitlerin bu zorluğu canlarını vererek gösterdiklerini söyledi.

Türk milletinin, Türkiye topraklarında gözü olanlara 15 Temmuz kalkışmasında en güzel cevabı verdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen bu toprakların vatan kalmasını sağlamak. Bunun en son örneğini de 15 Temmuz'da ülkemizi, topraklarımızı, inançlarımızı, değerlerimizi ve bize ait olan ne varsa elimizden almak isteyen bir ihanet şebekesiyle karşı karşıya kaldık. Rabbim o duyguyu, feraseti bu milletten eksik etmediği için, hiç çekinmeden canlarını feda etmek için bu millet dışarı çıktı ve onlara gereken dersi verdi."

Etkinlikler kapsamında, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Karagöz Ahmet Paşa Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 81 il ve 82 camide hatim ve mevlit programı düzenlediklerini bildirdi.

Yalova

Yalova'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler için mevlit okutulup şehit kabirleri ziyaret edildi.

Valilik koordinasyonunda düzenlenen program, Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okunmasıyla başladı.

Okunan duaların ardından program, Yalova Şehir Mezarlığındaki şehitliklerin ziyaretiyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törene katılan protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Programa, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Bilecik

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik'te tören düzenlendi.

Şehitlik'te etkinlikte, şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Tören mangasının temsili atışının ardından İl Müftüsü Ali Erhun şehitler için dua etti.

Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Vali Bilal Şentürk, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Daha sonra Şeyh Edebali Türbesi yanındaki Orhan Gazi Camisi'nde mevlid-i şerif okundu.

Törene, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Gölpazarı, Bozüyük, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de tören düzenlendi. Vatandaşlar öğle namazının ardından şehit kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Cami'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Duaların edildiği etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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