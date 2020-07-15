15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Urla ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Urla ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi. Yıldıztepe Şehitliği'nde gerçekleşen anma etkinliğinde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Protokol üyeleri ve şehit yakınları daha sonra kabirlere karanfil bıraktı. Törene Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, Garnizon Komutanı Albay Şevket Üntaç Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt, Urla Müftüsü Ali Canpolat ve diğer ilgililer katıldı. Kaynak: AA