15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü'nce Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cami İmamı Zaim Işık ve müezzini Necmettin Ötün tarafından dualar edildi. Daha sonra Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü'nce cami avlusuna açılan stata vatandaşlara dergi ve lokum dağıtıldı. Kaynak: AA