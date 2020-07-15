15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Bitlis'in Tatvan İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.
15.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:20
Bitlis'in Tatvan İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.
İbadullah Camisinde düzenlenen programda şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.
Ardından şehitlerin kabirleri başında anıldığı programa, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tugay Komutan vekili Albay Hüseyin Deniz, ilçe müftüsü Zahit Demirel, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA