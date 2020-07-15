15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerini için mevlit okutuldu Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerine camilerde mevlit okutularak dua edildi.

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerine camilerde mevlit okutularak dua edildi. Hoca Ahmet Yesevi Caminde 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen hain darbe kalkışması şehitlerine mevlit okutuldu. Düzenlenen programa Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve protokol üyeleri katıldı. Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, cami cemaate ikramda bulunuldu. Vali Akın ve protokol üyeleri, daha sonra Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı. Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Gençlik Kampında gençlerle söyleyişi programı düzenlendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılında Ahi Evran Gençlik Kampında ağırlanan 5. dönem kampçılarına Kırşehirli tarihçi Recai Yağmur, 'Çanakkale'den 15 Temmuza Ölmeyen Milli Ruh' hakkında bilgiler verdi. - KIRŞEHİR Kaynak: İHA