15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:04

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Başsavcı Halil İnal ve hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki ile annesi Meltem Kılınç, çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Daha sonra Vali Yazıcı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Muğla

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri, Şehir Yeni ve Eski Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İbrahim Öcüt, şehitler için dua etti. Programa kurum amirleri, asker, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Burdur

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mezarı başında anıldı.

Anma törenine Burdur Valisi Ali Arslantaş, şehidin eşi Gülsüm, oğlu Niyazi Altay, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılanlar şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Arslantaş, gazetecilere, şehitler sayesinde bu toprakları yurt olmaya devam ettiğini söyledi.

Bütün İslam aleminin ümit bağladığı, ümmetin kurtuluşunun çaresi olarak görüldüğü, bir milletin fertleri olmaktan gurur duyduklarının belirten Arslantaş, "Milletimiz, 15 Temmuz'da istiklal, istikbal ve iradesine el koymaya çalışan o karanlık geceden daha karanlık vicdana sahip hainlerin karşısında durduğu gibi bundan sonra da mazlumun yanında olmaya, haksızlığın karşısında durmaya devam edecek." dedi.

Şehit Altay'ın eşi Gülsüm Altay ise acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek eşini ve şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını bildirdi.

Isparta

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve protokol üyeleri kentteki garnizon şehitliğini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehit ailelerini katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sonra erdi.

Kaynak: AA

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