15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tire ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Tire ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Duğukan Eroğlu, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer, Tire Asri Kabristanlığındaki şehitliğe geldi. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, ardından dualar edildi. Kaynak: AA