15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kartal Şehitliğinden görüntüler Okunan dua ve şehit yakınlarından görüntüler Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın mezarlara karanfil bırakması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüKAYSERİ - Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, şehitler anıldı.

Kartal Şehitliğinden görüntüler Okunan dua ve şehit yakınlarından görüntüler Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın mezarlara karanfil bırakması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü KAYSERİ - Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, şehitler anıldı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve protokol üyeleri, Kartal Şehitliğini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Şahin Güven katılanlara dua ettirdi. Kaynak: AA