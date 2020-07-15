15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kartal Şehitliğinden görüntüler Okunan dua ve şehit yakınlarından görüntüler Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın mezarlara karanfil bırakması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüKAYSERİ - Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, şehitler anıldı.
15.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:11
Kartal Şehitliğinden görüntüler
Okunan dua ve şehit yakınlarından görüntüler
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın mezarlara karanfil bırakması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
KAYSERİ - Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, şehitler anıldı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve protokol üyeleri, Kartal Şehitliğini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Şahin Güven katılanlara dua ettirdi.
Kaynak: AA