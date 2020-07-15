15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Edirne Valisi Ekrem Canalp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret.Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Yeni Şehir Mezarlığı'nda, Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önceki terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un kabrine geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret. Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Yeni Şehir Mezarlığı'nda, Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önceki terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un kabrine geldi. Şehit polisin kabrine çiçek bırakan Vali Canalp, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş ve Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli şehitler için dua etti. Canalp, şehit babası Süleyman Çetin ve şehit annesi Hafize Çetin'e çerçeveli Türk bayrağı hediye etti. Ziyarete, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bilgin Özbaş, 15 Temmuz gazilerinden Abdullah İrgin, 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve polisler katıldı. Kaynak: AA