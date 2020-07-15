15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:40

Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Asri Mezarlığa gerçekleştirilen ziyarete Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Kaymakam Aksakal şehit yakınları ve gazilerle görüştü. yakından ilgilendi.

Daha sonra Aksakal ve beraberindekiler ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın 15 Temmuz gecesi milli iradenin ortak sesi ve sembol ilçesi olduğunu söyledi.

Oğuz, "Dolayısıyla o gece tüm yurttaki hissiyatın kalbi Kahramankazan oldu. Türkiye'nin kalbi Kahramankazan oldu. Türkiye'yi bir vücut olarak düşünürsek o gece kalp burasıydı, burada attı. Allah'a hamd olsun buradaki aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesi ile milli irade güçlenerek çıktı. Darbecilerin bu hevesleri kursaklarında kaldı." dedi.

Kaynak: AA

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