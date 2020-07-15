15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - KONYA Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi, şehitlikler ziyaret edildi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi, şehitlikler ziyaret edildi. Konya Valiliği'nce Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu. Programa kurum amirleri, asker, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler kapsamında Konya Askeri Şehitliği de ziyaret edildi. Burada şehitler için dua edildi, mezarlarına karanfil bırakıldı. Kaynak: AA