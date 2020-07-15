15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - KONYA
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi, şehitlikler ziyaret edildi.
15.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:48
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi, şehitlikler ziyaret edildi.
Konya Valiliği'nce Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.
Programa kurum amirleri, asker, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikler kapsamında Konya Askeri Şehitliği de ziyaret edildi. Burada şehitler için dua edildi, mezarlarına karanfil bırakıldı.
Kaynak: AA