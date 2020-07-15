15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Diyarbakır, Elazığ ve Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

Diyarbakır, Elazığ ve Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi anıldı.

Diyarbakır Hava Şehitliğinde gerçekleştirilen programda mezarlık ziyareti yapıldı, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitler için dua edildi.

Darbe girişimi gecesi şehit düşen 251 kişi için ilçede bulunan Kur'an-ı Kerim kurslarında okunan 251 hatim şehitlerin ruhuna bağışlandı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, FETÖ'nün milletin kutsal saydığı Mehmetçik'in üniformasına gizlenerek milletin tankı, tüfeği ve uçağını millete doğrulttuğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla on binlerce, yüzbinlerce insanımız sokaklara dökülerek tankın, topun uçak mermisinin önüne kendisini canı pahasına siper ederek kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimize yeni bir kahramanlık hikayesi daha ekleyerek yine dünya demokrasi tarihi açısından büyük bir mücadele örneği sergileyerek, milli iradesine, demokrasisine sahip çıktı." ifadesini kullanan Beşikçi, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra Diyarbakır Hava Şehitliği girişinde vatandaşlara lokma ikram edildi.

Elazığ

Elazığ'da hain darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla, kent merkezindeki İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda sosyal mesafe kuralına uyularak şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Valilik tarafından eski valilik binasında hain darbecilere karşı milletin verdiği mücadeleyi anlatan resim sergisi açıldı.

Daha sonra Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ve şehit yakınlarının katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

İcadiye Şehitliği'nde düzenlenen programda, Vali Yırık ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Siirt

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tarihi Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Din görevlisi Nezir Obut, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri için 81 ildeki vakıf camilerinde mevlit okutulduğunu belirtti.

Siirt'te de düzenlenen mevlit programına vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak katıldığını ifade eden Obut, "Vatandaşlarımız 15 Temmuz'da demokrasi için büyük mücadele örneği göstererek hainlere geçit vermedi. Hem ecdadımızın hatıraları canlansın hem de şehitlerimizin ruhu şad olsun diye vakıf camilerimizde mevlit okutuldu. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi hayırla yad ediyoruz." dedi.

Daha sonra vatandaşlara mevlit şekeri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dergi dağıtıldı.

Kaynak: AA