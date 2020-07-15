15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çağlayan Camisi'nde düzenlenen program Mevlit okunması Cami içindeki vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü MUŞ - Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mevlit Programı düzenlendi.

Çağlayan Camisi'nde düzenlenen program Mevlit okunması Cami içindeki vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü MUŞ - Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mevlit Programı düzenlendi. Muş Valiliği tarafından kent merkezindeki Çağlayan Camisi'nde düzenlenen programda sosyal masefe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu. Öğlen namazından önce Muş Müftüsü Alettin Bozkurt, şehitler için dua etti. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü de cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri dağıttı. Programa kurum amirleri, asker, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA