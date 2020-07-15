15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 2009'da şehit olan Piyade Er Yusuf Ulaş'ın kabri ziyaret edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 2009'da şehit olan Piyade Er Yusuf Ulaş'ın kabri ziyaret edildi. Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Ömer Uysal, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ilçeye balğı Aynalıhoca köyüne geçti. Burada 2009'da şehit olan Piyade Er Yusuf Ulaş'ın kabrini ziyaret eden Yalçın ve beraberindekiler şehitler için dua etti. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Demirtaş'ın dua etmesiyle sona erdi. Kaynak: AA