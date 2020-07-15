15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Mehmet Ali Kılıç'ın ailesini ve gazi Bedri Azbay'ı Tatvan ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Mehmet Ali Kılıç'ın ailesini ve gazi Bedri Azbay'ı Tatvan ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Azbay ve ailesiyle bir süre sohbet eden Çağatay, devletin tüm kapılarının her zaman gazilere açık olduğunu söyledi.

Çağatay, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Allah şehit ve gazilerimizden razı olsun." dedi.

Vali Çağatay daha sonra 15 Temmuz şehidi Mehmet Ali Kılıç'ın Tatvan'a bağlı Bolalan köyünde ikamet eden babası Abdullah Kılıç'ı ziyaret etti.

Çağatay'a ziyaretlerinde Tatvan Kaymakam Vekili Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emredin Aydoğan ile Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yaşar Akkaya eşlik etti.

Kaynak: AA