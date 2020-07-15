15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Aydın'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:46

Aydın'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tellidede Mezarlığındaki törende, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Garnizon Komutanlığı ve şehit dernekleri tarafından anıta çelenk bırakıldı.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehitlik defterini imzaladı.

Aksoy, konuşmasında, Malazgirt'ten bu yana devam eden anlayışla vatan toprağının muhafaza edileceğini, şehitlerin, milletin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü adına canlarını vererek şehitlik şerbetini içtiğini söyledi.

Şehitlere şükranlarını arz etmek için burada toplandıklarını aktaran Aksoy, "Tüm dünya bilmelidir ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır anlayışıyla canlarını feda ettikleri kutsal vatan toprakları aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa, Aydın Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, kurum müdürleri ve daire amirleri de katıldı.

Kaynak: AA

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