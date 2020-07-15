15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

15.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:43

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Hain emelleriyle içimize sızan hainler, 4 yıl önce bugün kardeşlerimizin canlarına kıyarak şühedalar makamına yükselmelerine sebep oldular"

BİLECİK - Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat 11: 00'da Bilecik Şehitliğinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'nın şehitliği ziyaret etti. Ardından saygı atışının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından, Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Vali Şentürk Şehitlik Defteri, " Bugünün anısına aziz şehitlerimizin anarken şehitlik defterimize de not düşmek istedik. Bu noktada da yakın bir zamanda da gönül coğrafyamızın bir parçası olan Bosna'da da yaşanmış olan dramın oradaki aziz komutan rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in bir sözüyle başladım. 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı'. Aziz şehitlerimiz, Bugün ebedi müddet devletimizi parçalamaya çalışan hainlerin heveslerinin kursaklarında kaldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün 4'üncü yıl dönümü. Hain emelleriyle içimize sızan hainler, 4 yıl önce bugün kardeşlerimizin canlarına kıyarak şühedalar makamına yükselmelerine sebep oldular. Yanı başınıza komşu olarak gönderdiğimiz Ömer Halis Demir kardeşimiz başta olmak üzere vatanı için çan veren şehit kardeşlerimiz bize yüzyıl öncesinde olduğu gibi aziz bir vatan bıraktılar kanlarınızla sulanan bu topraklar bize canımızla şerefimizle kıyamete kadar var olacağımız mübarek vatan oldu. Tarihin her cağında binlerce şehitle neslini asımın nesli olarak ayakta tutan biz aziz şehitlerimizin gösterdiği fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağımız ruhunuz şad mekanınız cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua edilmesiyle buradaki tören sona erdi. Program öğle namazı öncesi müteakip Orhan Gazi Cami'nde okunan mevliti şerif programı devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri akşam 15 Temmuz Şehitlik Anıtı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek programlarla devam edecek.

Öte yandan şehitlikteki programa BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, gazi ve şehit yakınları, kurumlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partiler ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı Magazin
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Mehmet Han Bülent Turan Halife Hafter Hüseyin Filiz
Magazin Cem Davran Ozan Güven Aybüke Pusat Tuvana Türkay
Spor İrfan Buz Ünal Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Asker Survivor Ayasofya
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 15:06:02. #1.14#
title