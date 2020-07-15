15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik'te tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik'te tören düzenlendi. Şehitlik'te etkinlikte, şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu. Tören mangasının temsili atışının ardından İl Müftüsü Ali Erhun şehitler için dua etti. Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Vali Bilal Şentürk, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Şeyh Edebali Türbesi yanındaki Orhan Gazi Camisinde mevlid-i şerif okundu. Kaynak: AA