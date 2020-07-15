15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Şanlıurfa'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Öğlen namazı öncesinde gerçekleştirilen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Mevlidin ardından vakıf görevlileri, vatandaşlara çocuklara yönelik "İlginç Vakıflar" kitabını ile lokum dağıttı. Öte yandan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Ulu Cami'de mevlit okutuldu. - Kilis Kilis'te valilik öncülüğünde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından Tarihi Karakadı Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Öğle namazı öncesi düzenlenen programda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından çeşitli camilerde görevli din görevlilerince şehitler için mevlit okundu. Mevlidin ardından vatandaşlara mevlit şekeri ve gül suyu ikram edildi. Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tarihi Ulu Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından şehitler için dua edildi. Vakıf görevlileri, vatandaşlara, farklı içeriklerde hazırlanan kitapları hediye etti. Kaynak: AA