15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı
15.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:41

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 11: 00'da Bilecik Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak ve Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, şehitliği ziyaret etti. Ardından saygı atışı yapılarak şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra Vali Bilal Şentürk tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Vali Şentürk, Şehitlik Defteri'ne, "Bugünün anısına aziz şehitlerimizin anarken şehitlik defterimize de not düşmek istedik. Bu noktada da yakın bir zamanda gönül coğrafyamızın bir parçası olan Bosna'da da yaşanmış olan dramın oradaki aziz komutan rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in bir sözüyle başladım. 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı'. Aziz şehitlerimiz, Bugün ebedi müddet devletimizi parçalamaya çalışan hainlerin heveslerinin kursaklarında kaldığı 15 Temmuz Demokrasi ce Milli Birlik Günümüzün 4'üncü yıl dönümü. Hain emelleriyle içimize sızan hainler, 4 yıl önce bugün kardeşlerimizin canlarına kıyarak şühedalar makamına yükselmelerine sebep oldular. Yanıbaşınıza komşu olarak gönderdiğimiz Ömer Halisdemir kardeşimiz başta olmak üzere vatanı için çan veren şehit kardeşlerimiz bize yüzyıl öncesinde olduğu gibi aziz bir vatan bıraktılar kanlarınızla sulanan bu topraklar bize canımızla, şerefimizle kıyamete kadar var olacağımız mübarek vatan oldu. Tarihin her cağında binlerce şehitle neslini asımın nesli olarak ayakta tutan biz aziz şehitlerimizin gösterdiği fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağımız ruhunuz şad mekanınız cennet olsun" cümlelerini yazdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua edilmesiyle buradaki tören sona erdi. Program, öğle namazı öncesi Orhan Gazi Cami'nde mevlit okunmasıyla devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, akşam 15 Temmuz Şehitlik Anıtı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek programlarla devam edecek.

Şehitlikteki programa BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, gazi ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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