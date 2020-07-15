15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Bitlis Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara'nın şehitlerin kabrine karanfil bırakmasıyla sona eren törene, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Kaynak: AA