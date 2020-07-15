15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muğla ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Muğla ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Menteşe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri, Şehir Yeni ve Eski Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İbrahim Öcüt, şehitler için dua etti. Programa kurum amirleri, asker, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum ilçe merkezindeki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde şehitler için mevlit okundu, dua edildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile protokol üyeleri, 1993'te şehit olan komando er Selim Pahna'nın Cevat Şakir Mahallesi Türbe Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Mezara çiçek bırakılmasının ardından dua edildi.

Fethiye ilçesinde de Kaymakam Muzaffer Şahiner ve protokol üyeleri şehit aileleri ve mezarlıkları ziyaret etti. İlçedeki Yeni Cami'de de öğle namazı öncesinde şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Kamil Oktay dua etti.

Kaynak: AA