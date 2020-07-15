15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü AK Parti Söke İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla lokma döktürdü, mevlit okuttu.

AK Parti Söke İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla lokma döktürdü, mevlit okuttu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Koca Camisi önünde düzenlenen etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes, partililer ve vatandaşlar katıldı. Programda katılımcılara lokma ikram edildi, şehitler için mevlit okutuldu ve dua edildi. Menderes, darbecilere karşı direnirken hayatını kaybeden demokrasi şehitlerini minnet ve şükranla andıklarını ifade etti. Kaynak: AA