15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şevli, mesajında, 4 yıl önce yıl önce FETÖ mensubu hain bir kitlenin, ülkedeki huzur ve güven ortamını ortadan kaldırmak üzere sinsice darbe teşebbüsünde bulunduğunu anımsattı.

Hainlerin karşılarında hem kendisini milletine feda eden bir Cumhurbaşkanı hem de ona destek veren, özgürlüğü için ölümü göze alan bir milletin olduğunu idrak edemediğini vurgulayan Şevli, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde demokrasi ve özgürlük mücadelesine yürekten inanmıştı. Nitekim onun çağrısıyla milyonlarca insanın sokaklara dökülmesi, darbecilere karşı canı pahasına mücadele etmesi bunun açık bir göstergesiydi. Van halkı da bu demokrasi mücadelesinden yüzünün akıyla çıkmıştır. Darbenin duyulduğu andan itibaren şehre akın eden binlerce vatandaş, özellikle Beş Yol Meydanı'nda toplanarak demokrasi ve özgürlüklerin yaşatılması için günlerce nöbet tutmuş, birlik ve beraberlik şiarı içinde darbeye hayır demiştir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişini engellemeye, demokrasi ve özgürlükleri hazmedemeyerek bunu yok etmeye çalışan iç ve dış mihrakların her zaman olduğunu belirten Şevli, mesajında şu ifadelere yerdi:

"Bu vesileyle uyanık olmamız, 15 Temmuz'un demokrasi, milli birlik ve dayanışma günü olduğunu idrak etmemiz gerekmektedir. Tarihçe de sabittir ki 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinin bu ülkeye kan ve göz yaşından başka bir şey getirmediği ortadadır. Gençlerimizin 12 Eylül'ü tanıklarından dinleyerek darbelerin bu ülkeyi oldukça geriye götürdüğünü, bize kan ve göz yaşından başka bir şey getirmediğini, demokrasiyi ve özgürlükleri askıya alarak milyonlarca insanı mağdur ettiğini bilmeleri şarttır. Böylece 15 Temmuz direnişinin ne kadar değerli ve anlamlı olduğu, her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlamamız gerektiği bir kez daha anlaşılacaktır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak 15 Temmuz'u her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle anmaya devam etmemiz de bu anlayışın bir ürünüdür. Bu vesileyle Türkiye'de darbeler tarihini ters yüz eden ve bu uğurda yeni bir tarih yazan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA