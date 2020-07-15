15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladılar.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:40

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladılar.

Milletvekili Şahin Tin, mesajında, Türkiye'nin varlığına, birliğine, beraberliğine ve yarınlarına savaş açan hainlerin ihanet girişimlerinin hiç bitmeyeceğini, bu nedenle millet olarak uyanık olmak gerektiğini belirtti.

Bundan 4 yıl önce milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek karanlık geceyi, iradesi, cesareti ve feraseti ile aydınlattığını vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli olan her şeye husumet besleyenler, darbelerle, cunta hareketleriyle milletimizin değerlerine saldıranlar ve tarihimizi yok etmek isteyenler yeni ihanet planı ile 15 Temmuz'da bir kez daha sahneye çıkmışlardır. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin bekasına saldırmışlardır. Çukurlarından başını kaldırmaya kalkışan, pörsümüş ve çürümüş zihin artığı FETÖ terör örgütü mensupları milletimizin çelik bileği ve güçlü iradesi karşısında yerle yeksan olmuştur. Millet olarak ne 15 Temmuz'u unutacağız, ne de tetikte olmaktan vazgeçeceğiz. Birliğimizi bozmaya çalışanlara inat daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Ülkemizi sekteye uğratmak için bekleyen akbabalara asla fırsat vermeyeceğiz."

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de mesajında, ordu ve devlet içerisinde kümelenen hain FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'dan bu yana 4 yıl geçtiğini, vatanın istikbali ve demokrasi için canını hiçe sayan, kendilerini tankların önüne siper eden vatandaşların kahramanlıklarının halen hafızalarda aynı tazeliğini koruduğunu belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ise 15 Temmuz'un asırlar süren şanlı tarihi boyunca sayısız badireler atlatmış, içeriden ve dışarıdan birçok saldırıyı kahramanca göğüslemiş ve onları ne pahasına olursa olsun bertaraf etmesini bilmiş Türk milletinin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün hain darbe girişimini unutmayacaklarının altını çizen Filiz, "15 Temmuz gecede sokaklara ve meydanlara çıkarak devletine, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne, istiklaline canını ortaya koyarak sahip çıkan aziz milletimiz yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kahraman Türk milleti bir kez daha tek yürek olduğunda yenilmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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