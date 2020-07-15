15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:57

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında,Türkiye'nin tarihinde yaşadığı en karanlık gece olan 15 Temmuz'un, milletimizin çelik iradesi ve tüm yurtta verdiği destansı mücadele ile püskürtülüşünün 4. yıl dönümünde gurur ve hüznün bir arada yaşandığını belirtti.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün ihanet girişiminin 4 yıl önce bugün milletimizin amansız direnişi ile durdurulduğunu ifade eden Çiçek, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Milletimiz canı pahasına verdiği bu kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini göstermiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan, ordunun ve diğer stratejik kurumların içine sızmış FETÖ ihanet çetesi ve destekçilerine karşı, can siperhane bir duruşla verilen mücadele ile tüm dünyaya adeta bir demokrasi dersi verilmiştir. Devletimiz, o tarihten bugüne dek yıllar içerisinde kanser hücreleri gibi bünyesine yayılan bu hainleri milletiyle el ele vererek temizlemiş, hukuk devleti, demokrasi ve adalet ilkelerine bağlı kalarak temizlemeye de devam etmektedir.

Bundan sonra yapılacak iş, bir yandan milli iradenin tek söz sahibi olduğu demokrasimizi yükseltirken 15 Temmuz'u unutturmamak, yaşananları, çıkarttığımız dersleri, şehitlerimizi, gazilerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, 4 yıl önce bugün bu destana adını yazdıran kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve Türkiye'nin her yerinde darbecilerin karşısına dikilerek, bu büyük ihanet girişimine geçit vermeyen milletimizin her bir ferdine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah bu ülkeyi bir daha böyle hainlikle imtihan etmesin."

Kaynak: AA

Manşet

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