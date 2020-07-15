15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında karate ve badminton gösterisi düzenledi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında karate ve badminton gösterisi düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) hem millet iradesine hem de ülkenin istikbaline ve istiklaline kastedilerek yapılan darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm illerde faaliyet düzenlediğini belirtti.

Bu kapsamda müdürlük olarak çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Sporcularımız, Gençlik Merkezimizde karate, spor salonumuzda ise badminton etkinliği yaptı. Bu sportif etkinliklerle hem 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren hainlere mesajımızı vermiş olacağız hem de gençlerimizin sportif ve kültürel faaliyetlere olan ilgisini yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında canlı tutmaya çalışacağız. Şehidimiz Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: AA