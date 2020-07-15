15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü AK Parti Germencik İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla lokma döktürdü, mevlit okuttu.

AK Parti Germencik İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla lokma döktürdü, mevlit okuttu. AK Parti Germencik İlçe Başkanı Mustafa Bircan ve partililer, Çarşı Camisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında lokma döktürdü. Şehitler için mevlitin de okutulduğu etkinliğe AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte vatandaşlara lokma ikram edildi. Kaynak: AA