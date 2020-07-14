15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
14.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:53

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Milletvekili Özçelik, mesajında, 15 Temmuz'un tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen aziz milletin tarihe adını altın harflerle yazdırdığı gün olduğunu bildirdi.

15 Temmuz'da imanın gücünün, tankın gücüne galip geldiğini vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"Rabbim şehitlerimizi merhametiyle kuşatsın, peygamber efendimize komşu eylesin. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz 251 şehidimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz'da aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizi asker kıyafeti giymiş teröristlerin saldırısından kurtardık. Bu silahlı darbe girişiminin akamete uğratılmasıyla Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. 15 Temmuz gecesi ülkemiz genelinde olduğu gibi bizler de AK Parti Burdur İl Başkanlığı binasında arkadaşlarımızla toplandıktan sonra Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine halkımızla teşkilatımız Cumhuriyet Meydanı'nda tek yürek, yekvücut kanlı darbe girişimine karşı duruş göstererek meydanları boş bırakmadık. Bizlere hainler karşısında zaferi nasip eden Rabbimize hamdolsun."

"Türk milleti vatanına, bayrağına sahip çıktı"

Milletvekili Uğur da mesajında, Türk milletinin vatanına, bayrağına sahip çıktığını tarih boyunca hep gösterdiğini aktardı.

15 Temmuz'un milat olduğuna işaret eden Uğur, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Milli iradeye, geleceğimize, demokrasiye, Cumhuriyete darbe vurmaya çalışanlar, emellerine ulaşamamışlar ve bozguna uğramışlardır. Türkiye tek yumruk olarak FETÖ'ye karşı unutulmaz bir destan yazmıştır. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler sandılar ki bu millet korkacak, meydanları, sokakları kendilerine bırakacak, evlerine çekilecek ancak sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yüce milletimiz, sokakları ve meydanları doldurmuş, o gece tüfeğin, tankın, topun karşısında dimdik durmuş ve darbe girişimini başarısızlığa uğratmıştır. Demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan korkunç ihanete şahit olduğumuz o geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ercengiz ise mesajında, Anadolu topraklarında gözü olan dış güçlerin, iş birlikçi iç mihraklarla bozguna uğratıldığının tarih boyunca hep görüldüğünü bildirdi.

"Vatan mevzu bahis ise gerisi teferruattır." diyebilecek kadar canından vazgeçen bir milletin evlatları olduklarını belirten Ercengiz, ne zaman vatan toprağının bir karışı dahi tehdit altında olsa yine bir araya gelip, kol kola girileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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