15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aslan, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını belirtti.

FETÖ'nün bayrağa, ezana, devlet kurumlarına, meclise ve millet iradesine yaptığı hain teşebbüse karşı halkın kahramanca ülkesini savunduğunu ve canı pahasına kutsal değerlerine sahip çıktığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tek yürek olan milletimizin, iman gücüyle, vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla, kardeşlik duygularıyla bütünleşerek verdiği mücadele ve demokrasi zaferi asla unutulmayacaktır. Yüzyıllardan bu güne vatan savunması için canlarını vermiş aziz şehitlerimiz başta olmak üzere destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet milletimize sabır, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA