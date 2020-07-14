15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
14.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:04

Muş Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, ülkenin 15 Temmuz 2016 akşamında FETÖ'nün alçak darbe girişimine maruz kaldığını belirtti.

15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti, demokrasiyi, Cumhuriyeti ve aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini anımsatan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Milletimiz sokakları ve meydanları doldurarak hayatları pahasına tarihte eşine az rastlanır bir feraset ve özveriyle vatanına, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkmış, bu hain darbe girişimini tüm imanı ve cesaretiyle bertaraf etmiş, tarihin tozlu sayfalarına mahkum etmiştir. Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamlarını yitiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve bu topraklar için can veren tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize de şifalar diliyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 3. Sayfa
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Reynmen Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:04:48. #1.15#
title