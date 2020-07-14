15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
14.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:24

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin milli iradenin bir kez daha tecelli ettiği, milletin ülkesine, devletine, cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıktığı gün olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da kahramanca direnerek demokrasi yolunda can veren şehitleri rahmet ve minnetle andığını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, örnek bir mücadele sergileyen Türk Milletinin azmi, kararlılığı ve demokrasiye olan inancı sayesinde sonuçsuz kalmıştır. Sokaklarda direnip, tanklara karşı durarak bir demokrasi zaferine imza atan vatandaşlarımız tüm dünyaya hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir."

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise 15 Temmuz'un ülke tarihinin en büyük ihaneti olduğunu belirtti.

Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi, İstiklal Savaşı ve Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı bir vatan olarak sahiplenme konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu aktaran Tütüncü, milli iradeyi hiçe sayanların gerekli cevabı aldığını bildirdi.

Tütüncü, o geceden sonra kimsenin milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeceğini belirterek, "Milletimiz, o karanlık gecenin şafağını nasıl aydınlıkla buluşturmuşsa, ülkemizin bekasını tehdit eden ve geleceğimize ipotek koymak isteyen her türlü hainlere hangi isim altında ortaya çıkarsa çıksın yine gereken cevabı verecektir. Türk Milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu bu duruşun karşısında hiçbir güç duramaz." ifadelerini kullandı.

ATB Başkanı Çandır

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'da halkın kendi iradesi dışında başka hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini, demokrasiye bağlı kalacağını gösterdiğini vurguladı.

Demokrasiye karşı yapılan her türlü girişim hukuksuz ve kabul edilemez olduğuna işaret eden Çandır, hiçbir güç milletin kararının üzerinde olmadığını kaydetti.

Çandır, 15 Temmuz'un yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını bildirdi.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türkiye'nin demokrasisine darbe yapmak isteyenlerin milletten gereken cevabı aldığını belirtti.

Türkiye'nin bekası ve milletin istikbali için canlarını hiç çekinmeden feda eden 251 şehidin tarihinden gelen kahramanlık ruhunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğine dikkati çeken Ulucan, milletin iradesine yönelik her türlü girişimin karşısında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 3. Sayfa
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak Politika
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 3. Sayfa
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
İngiliz ekibi Sheffield United, Trabzonsporlu Uğurcan için 20 milyonu gözden çıkardı
İngiliz ekibi Sheffield United, Trabzonsporlu Uğurcan için 20 milyonu gözden çıkardı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Özgür Özel Fatih Sultan Mustafa Şentop
Magazin Filiz Akın Ozan Güven Kemal Sunal Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın Serdar Gürler Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 16:42:13. #1.14#
title