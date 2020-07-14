15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Murat, mesajında, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün hain kalkışması karşısında Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak canı pahasına ülkesine sahip çıktığını belirtti.

Çok sayıda kişinin o gece devletine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmaya çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Sedat Murat, 15 Temmuz'un, yüce Türk milletini bölmek, parçalamak ve yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara milletçe topyekun verilen ve tarihe altın harflerle yazılarak, Türk milletinin şanlı tarihinde "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan edildiğini kaydetti.

Aziz Türk milletinin, 15 Temmuz'da varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ettiğini vurgulayan Murat, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini, birlik ve beraberliğimiz sayesinde, nelerin başarılabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. 1500 yıllık Türk-İslam tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş böyle bir ihaneti asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar temenni ediyor, iradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA