15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Zolan, mesajında, kadim tarihinde sayısız savaşlara, felaketlere ve zor dönemlere asil duruşuyla göğüs geren aziz Türk milletinin, 4 yıl önce vatan haini FETÖ'ye karşı mücadelesiyle destan yazdığını belirtti.

Bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil 'ya istiklal ya ölüm' diyerek cephelere koşan inançlı insanları olduğunu vurgulayan Zolan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da yaşanan menfur darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilmiştir. Türk milleti bir kez daha bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden milletimiz istiklalinden ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Denizli de gözünü kırpmadan vatanın bekası ve milletin geleceği için o gece meydanlara akın etmiştir."

Kaynak: AA