15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
14.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:59

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, 15 Temmuz'da büyük Türk milletinin bağrından çıkardığı şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli üniformasını kendilerini kamufle için kullanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) bağlı örgüt mensuplarınca, milletin hür iradesiyle seçilen meşru yönetiminin gasbedilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin karanlık ellere teslim edilmek istendiğini belirtti.

15 Temmuz'da milletin iradesini ele geçirmeye çalışan teröristlerin, söz konusu vatan olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini hesap edemediğini vurgulayan Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimizin her safhasında bağımsızlık için mücadele eden aziz milletimiz, kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı göğsünü siper ederek şanlı tarihine yakışır şekilde yeni kahramanlık destanları yazdırmıştır. Büyük Türk milleti, tarihimize kara bir leke olarak geçirilmek istenilen o karanlık geceyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dünyadaki tüm mazlum milletlere örnek olacak şekilde demokrasiye ve milli birliğe sahip çıkma gecesine çevirmeyi başarmıştır. 15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine sahip çıktığı kutlu bir gecedir. Şundan eminiz ki Türk tarihi o gece gözünü kırpmadan ölüme yürüyen 251 şehidimizi ve 2 bin 193 gazimizi nesilden nesle aktaracaktır. 15 Temmuz'un kahramanları asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sene-i devriyesi münasebetiyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA

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