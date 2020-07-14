15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına bir an dahi düşünmeden cevap veren milyonların, canlarını tanklara, uçaklara, helikopterlere ve en ağır silahlara siper ederek kazandığı zaferin çok büyük bir halk kahramanlığı olduğunu belirtti.

Kılca ise mesajında, 15 Temmuz'un milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galip geldiği, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olduğunu vurguladı.

Kavuş da mesajında, 15 Temmuz'un, dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu belirterek, "Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA