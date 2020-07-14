15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük, mesajında Türk milletinin, ezelden bu yana hür yaşayan ve hür yaşamayı karakteri haline getiren bir millet olduğunu belirterek, "Şanlı tarihimize asil ve onurlu bir 'milli mücadele' olarak adını yazdıran 15 Temmuz, gelecek nesiller için bir ibret vesikası olarak her daim anılacaktır." ifadesini kullandı.

Özçelik de mesajında, 15 Temmuz'un, bu zamana kadar yapılmış en alçak ihanetlerden biri olarak tarihe geçtiğini vurgulayarak, "Millet iradesine kasteden hain darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliği taşıyan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' vesilesiyle Türk devletinin ve milletinin mevcudiyetine kasteden hainleri ve işbirlikçilerini asla unutmayacağız." açıklamasında bulundu.

Sade ise, hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde bu tarihi olayın hiçbir zaman unutturulmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Milletimiz için destanlaşan 15 Temmuz ruhunu canlı tutarak gelecek nesillere taşımak, vatan, millet, bayrak ve devlet sevdası taşıyan gençler yetiştirmek hepimizin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz dikenlere karşı genç, yaşlı, kadın erkek demeden, milletçe ölüme meydan okuyan bir direnişle verilen cevabın adıdır."

Kaynak: AA