15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muğla Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, 15 Temmuz'da devleti, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği hedef alarak, Cumhuriyet'e ve aydınlık geleceğe karşı FETÖ/PDY terör örgütü tarafından hain ve alçak darbe girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Tarihin en önemli dönüm noktalarından demokrasi zaferinin 4. yıl dönümünde bir kez daha milletçe dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını anlatan Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O gece aziz milletimizin iradesini yok sayan hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçen çağrısıyla Türk Milleti ülkesi, vatanı ve bayrağı için meydanlara koşmuştur. Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten yaptığı çağrı dalga dalga tüm yurda yayılmış, canları pahasına meydanlara koşan toplumun hemen her kesiminden vatandaşımız 'Gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek destansı bir mücadele sonucunda darbecileri püskürtmüştür. Anayasal düzenimizi, temel hak ve hürriyetlerimizi ortadan kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsüne, geçit vermeyen aziz milletimiz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet kavramları etrafında tek yürek olmuş, ne pahasına olursa vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz destanı, aziz milletimizin şanlı tarihinde asla unutulmayacak ve unutturulmayacak bir şekilde yerini almıştır."

Tavlı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlere rahmet hayattaki gazilere sağlık ve huzur dolu bir yaşam diledi.

Kaynak: AA