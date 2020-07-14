15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
14.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:08

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında,15 Temmuz'un tarihin en karanlık gecelerinden ve aynı zamanda dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

"15 Temmuz'u nurlu bir sabaha dönüştüren, zaferi milletimize bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun." ifadesini kullanan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletinin meydanlara inerek demokrasi mücadelesi verdiğini kaydetti.

Bin yıldır üzerinde yaşanılan bu toprakların ecdadın canları pahasına gösterdiği onurlu mücadeleyle vatan olduğuna dikkati çeken Yazıcı, 15 Temmuz'un da onurlu mücadelenin en son yansımalarından olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün farklı inançlara, kültüre, geleneğe sahip insanların bir arada barış ve huzur içinde yaşadığı Türkiye'de inançları kendi çıkarlarına alet ettiğine işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"FETÖ, 15 Temmuz gecesinde bu toprakları bize mezar kılmaya çalışmıştır. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli irademizi yok etmek, hürriyetimizi elimizden almak istemiştir. O gece bu milletin ekmeğini yiyerek tankını, tüfeğini, topunu, yine milletimize doğrultan hainlere karşı eşsiz bir direniş gösterilmiştir. 15 Temmuz'da kahramanca sokaklara inen ve namluların karşısında duran milletimiz, tüm insanlık için kadim geleneğin elde kalan son kalesini, insanlığın sığınacağı son ada olan Türkiye'yi hainlere ve işbirlikçilerine karşı muhafaza etmiştir."

Yazıcı, 15 Temmuz gecesini hiç unutmayacaklarını, Malazgirt, Çanakkale, büyük taarruz gibi nesilden nesile anlatılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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