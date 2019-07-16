Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, şehitler için dua edildi.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, 15 Temmuz darbe girişiminin vatana ve millete büyük ihanet olduğunu belirterek, milletin ellerinde bayraklarla darbe girişimini püskürttüğünü anımsattı.

Etkinlik, camide sala okunmasıyla sona erdi.

Programa, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Akpınar, Cumhuriyet Savcısı İrem Cantürk, hakimler Jale Yiyenoğlu, Neşe Akyıl, Sabahattin Kocagöbek, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA