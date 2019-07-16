Samsun'un Yakakent ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da demokrasi, Cumhuriyet, aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin milletin silahlarını yine millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını belirterek, vatanlarına, devletlerine ve demokrasilerine her şartta sahip çıkacaklarını söyledi.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma da 3 yıl önce aynı meydanda ülkelerine yapılan hain saldırıya karşı mücadele verdiklerini anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra meydanlarda toplandık. Bugün yine meydanlardayız. 15 Temmuz, atalarımızdan bize kalmış Cumhuriyetimizi yok etmek için yapılan büyük bir katliam ve hain bir harekettir. 40 yıllık planın 20 saatte bozulduğu gün olan 15 Temmuz'u ne unutacağız ne de unutturacağız." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA