Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yukarı Çarşı meydanında düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan Burak Yeğin'in Kur'an tilaveti dinlendi, dua edildi.

Programa katılan Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasına gizlenmiş FETÖ mensubu hainlerin, bu ülkenin insanına, hükumetine, devletine, anayasal düzenine karşı bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Hain darbe girişimini 3. yılında bir kez daha nefretle kınadıklarını belirten Kılıç, "15 Temmuz tarihimizde gördüğümüz en büyük ihanetlerden birisidir. Kendi halkına, meclisine, polisine ateş açacak, tanklarla ve uçaklarla bombalayacak kadar gözü dönmüş hainler, bu milletin ferasetini, basiretini ve cesaretini göremediler. Bu aziz millet 15 Temmuz'da vatanına ve bayrağına sahip çıktı. 15 Temmuz artık bir destanın adıdır ve yeni bir diriliştir." diye konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da darbe girişimine tepki göstererek, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir kahramanlık sergilediğini aktardı.

Program, sinevizyon gösterimi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA