Van'ın Gürpınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ferdi Sporlar Merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla ilçe meydanına kadar yürüdü.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösteriminin izletildiği programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

Kaymakam Osman Doğramacı, 15 Temmuzların hiçbir zaman bitmeyeceğini, dün topla, tüfekle ülkenin karşısına çıkanların bugün başka argümanlarla ve sosyal medya araçlarıyla aynı şeyi yaptığını belirtti.

"O gün kafamızı karıştıramayanlar bugün, kafamızı, gönlümüzü karıştırmaya çaba sarf ediyorlar." diyen Doğramacı, şöyle devam etti:

"Eğer biz bunları göremezsek çocuklarımızı bunların ellerinden kurtaramazsak emin olun yarın çok geç olacak. Bütün inanç değerlerimizi, kendisine değer verdiğimiz insanları değersizleştirerek adım adım yüreklerimize siyah noktalar atmaya başladılar. Herkesin bunun farkında olması lazım. En önemlisi de herkesin görevinin hakkını vermesi, elinde olan imkanları hakkıyla kullanması gerekiyor."

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise 15 Temmuz darbe girişimi ile ülke üzerinde oynanan sıralı oyunlardan birini daha gördüklerini söyledi.

15 Temmuz'un amacının ülkenin ve ümmetin ümidini ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Tanış, "Herkes biliyor ki İslam coğrafyasının ve ümmetin son kalesi Türkiye'dir. Bunu ortadan kaldırmaya çalıştılar. Bu ülke nezdinde tüm ümmetten intikam almaya çalıştılar. Mekke'nin, Kudüs'ün ve İstanbul'un fethinin intikamını almayı planladılar. Fakat bin yıllık ruh ve imanın devam ettiğini hesaba katmadılar. Milletin o gece tankların önünde duracağını, canını hiçe sayacağını düşünemediler." diye konuştu.

Kaynak: AA