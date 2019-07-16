Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hizan Cumhuriyet İlkokuluna düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi ve şiirlerin okunduğu programda, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Yaşar Ekinci, yaptığı konuşmada, en modern ordulara karşı imanla mücadele eden milletin, Çanakkale'yi geçilmez kıldığı gibi, 15 Temmuz gecesi de bu şanlı milletin torunları olduğunu dünyaya yeniden ilan ettiğini belirtti.

Tarihte tankların önüne yatan, silahların önünde durarak destan yazan ikinci bir halkın olmadığını ifade eden Ekinci, "Bu toplum bütünleşebildiği, kenetlenebildiği ve farklılıklarını zenginlik olarak görebildiği zaman bizi kimse durduramaz." dedi.

Kaynak: AA