15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Düzce'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle devam eden etkinlikte, Sakarya Valiliğini işgal girişimi sırasında darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan gaziler duygu ve düşüncelerini anlattı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekranlardan izledi. Ayrıca kent merkezindeki bütün camilerde sela okundu.

Çeşitli konserlerin yer aldığı etkinlikte konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, üzerinden 3 yıl geçen 15 Temmuz darbe girişimini unutturmayacaklarını söyledi.

Yaşanan darbe girişiminin bu topraklarda bir emsalinin görülmediğini belirten Vali Nayir, "Bu milletin malıyla alınmış silahların bu millete çevrildiği bir ihanetti ama başaramadılar. Kara bir gece olarak başlayan o gece unutulmadı. Verilen emsalsiz destansı mücadelesiyle de unutulmadı. Daha uzun yıllar unutulmayacak, millet hafızasına kaydedilmiş bir gün olarak kalacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da 15 Temmuz gecesi vatandaşların, milletin parasıyla alınan silahları ele geçiren ve üzerlerine bomba yağdıran, kan ve kin kusan hainlere hadlerini bildirdiğini aktardı.

O gece verilen mücadelede milletin tankları durduğunu, silahları susturduğunu, tuzakları boşa çıkarttıklarını ifade eden Yavuz, "Bütün dünya biliyor ki söz konusu vatan olduğunda uçağına binen, ölümü göze alan, Atatürk Havaalanına sizlerle birlikte darbeyi püskürtmek üzere inen Recep Tayyip Erdoğan var. Dünya yine biliyor ki, bir tehlike olduğunda sağına, soluna bakmadan 'ben varım' diyerek evinden dışarıya çıkan, şehit olmayı göze alan ve bu ülkeyi kurtarmak için şehitliğe yürüyen siz değerli milletimiz ve aziz Sakaryalılarımız var." diye konuştu.

Etkinliğe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA