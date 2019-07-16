15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

- Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşların gelmesi

Kontrol noktası

Kutlama alanında kurulan stantlardan detaylar

Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi vatandaşlar ziyaret etmesi

Kızılay çadırında vatandaşlara çorba dağıtımı

Kur'an-ı Kerim tilaveti

İstiklal Marşının okunması

Alandaki vatandaşlardan görüntüler

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

Müzik grubunun ilahi seslendirmesi

Alanı dolduran vatandaşlardan görüntüler

Sela okunması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi.

Diyarbakır'da ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi.

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte şehitler için dua okundu. Darbe girişimini anlatan film gösteriminin yapıldığı programda, kahramanlar için yazılan şarkılar ve marşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak söylendi.

Alanda, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi vatandaşlar ziyaret etti.

Parkta Kızılay tarafından kurulan çadırda bazı vatandaşlar kan bağışında bulundu. Katılımcılara çorba ikram edilirken, Bağlar Belediyesi tarafından da ikram çadırı açıldı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, milletin birlik ve beraberliği karşısında hiçbir terör örgütünün ayakta duramayacağını dile getirdi.

FETÖ ve destekçisi hainlerin düzenlediği darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Güzeloğlu, "Bizler asil bir millet olarak tarihin her döneminde haksızlık karşısında dimdik duran ve hiçbir zaman esaret altına girmeyen ve giremeyecek olan bir milletiz." dedi.

Anadolu'nun tarih boyunca önemine değinen Güzeloğlu, "Barışı kardeşliği binlerce yıldır bu topraklarda tesis etmişiz. Bu ihaneti unutmadık, unutturmayacaksınız. Bu ihaneti anlatarak dimdik ayakta bu imanı taşıyacaksınız. Bütün ihanet şebekelerinin bu imanlı duruş karşısında yok olduğunu ve yok olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Güzeloğlu'nun konuşması sırasında alanda bulunanlar sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.

Programa, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA