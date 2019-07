Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda bir araya geldi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda Türk bayrakları taşıyan vatandaşların katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz 2016'nın, milli iradeye kasteden, içeriden görünen ama düşmanla iş birliği yaptığı çok açık olan ihanet çetesi Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı bir milletin imanıyla, bayrağıyla, yüreğiyle dikilerek destan yazdığı gece olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, Türk milletinin tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olduğunu, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyerek bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

"15 Temmuz akşamı silahlı darbe girişimini bozguna uğratan aziz milletimiz, darbe teşebbüsünün ardından günlerce sokakları, meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline kastedenlere karşı kararlılığını ortaya koymuş, iradesine asil bir şekilde sahip çıkmıştır." diyen Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların sokağa çıktığını ve günlerce vatan için nöbet tuttuğunu anımsattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da 15 Temmuz gecesi her görüşten, her inançtan, her etnik kökenden kahraman Türk milletinin tanklara, uçaklara meydan okuduğunu, mermilere göğüslerini siper ettiğini söyledi.

Zorluoğlu, Çanakkale ruhunun hala tazeliğini koruduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, Türk milleti bin yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını açmışsa 15 Temmuz'da da aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz gecesi tüm yurtta, tüm şehirlerimizde yeniden sergilenmiştir."

Zorluoğlu, konuşmasının sonunda şehit Ömer Halisdemir'e ithafen yazılan "30 Kuş" şiirinden bir bölümü okudu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de 3 yıl geçmesine rağmen acıların hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

Program, Büyükşehir Belediyesinin mehteran takımının gösterileriyle devam etti.

Daha sonra sinevizyon gösterisi ile kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konser düzenlendi. Öğrenciler de alanda kurulan platformda çeşitli spor branşlarında gösteri yaptı.

Öte yandan, Trabzon Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Defteri oluşturuldu.

Suudi Arabistan'dan tatil için gelen Mustafa Bujbara, Türkiye ile ilgili düşüncelerini deftere yazdı.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 80 yaşındaki Hasan Erdoğan ile sahneye çıktı, onunla yakından ilgilendi.

Kaynak: AA