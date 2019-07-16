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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Etkinlikten detay - Tekirdağ

Tekirdağ'daki anma programı Valilik binasından sahil dolgu alanına kadar Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin eşsiz mücadelesi sonunda 15 Temmuz'un zaferle sonuçlandığını söyledi.

15 Temmuz günü Türk milletinin istikbali için tankların karşısında durduğunu ifade eden Yıldırım, "Milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra çıktıkları sokaklarda yurdun dört bir köşesinde tanklara, kurşunlara, bombalara göğsünü siper etmiş, hain darbe girişimini vatansever güvenlik güçleri ile birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir." diye konuştu.

Mehter takımının gösterisi ve şehitler için okunan duaların ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA