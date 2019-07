- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Erzurum Polis Evi önünde gelen vatandaşlardan görüntü

İstikal Marşı'nın okunması

Kalabalıktan görüntüler

Büyükşehir Belediyesince çekilen drone görüntüleri

Erzurum Valisi Okay Memiş'in konuşması

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ERZURUM - Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbetinde binlerce kişi meydanları doldurdu.

Erzurum'da binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Polisevi önünde bir araya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ilçe belediye başkanları, kolluk kuvvetleri komutanları, emniyet ve adli erkan temsilcileri ile kurum amirleri ve vatandaşlar, demokrasi nöbeti için beklemeye başladı.

Marşlar eşliğinde coşkuyla bayraklarını sallayarak demokrasi nöbetini sürdüren çocuk, genç ve yaşlılar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Bir ölür, bin diriliz" sloganları attı.

Vali Memiş, yaptığı konuşmada, 3 yıl önce ülkenin benzeri görülmemiş ihanetle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Böyle bir ihanet daha önce hiç görülmedi fakat bu necip millet eline bayrağını alarak tankların, F-16'ların karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain darbecilere geçit vermeyip hainlerin karşılarında dimdik durdu." dedi.

Vatandaşların sokağa dökülmesiyle darbenin püskürtüldüğünü hatırlatan Memiş, Erzurum halkının 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olduğu gibi 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu ve hainlere geçit vermediğini dile getirdi.

Memiş, FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, "FETÖ ile mücadeleyi yaparken kılı kırk yaracağız. Bu ülkenin kurumları FETÖ'den temizlendikçe güçlenmektedir. FETÖ'den temizlendikçe büyüyoruz." diye konuştu.

Sekmen de demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi ve ihanetin bir gecede zafere dönüştüğü 15 Temmuz'un 3. yılında bir arada bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da ihanete kalkışanlar, aziz milletin her türlü baskı ve engele gözünü kırpmadan, tankın altına yatacağı, göğsünü uçak ve silahlara siper edeceği hiç akıllarına getirmedi. Bu milletin dini, vatanı, namusu, ezanı ve bayrağı uğruna şehit olma hedefi vardır. Akıllarını kiraya verenler bunları düşünemedi."

AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok da yıllardır milletin değerlerini, inançlarını sömürüp emperyalist devletlerin istihbarat teşkilatlarının uşaklığını yapanların önce Gezi olaylarıyla milleti birbirine düşürmeye çalıştıklarını anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ferasetiyle bu konuda başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Hainlerin daha sonra çeşitli olaylarla milleti bölüp devleti ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Altınok, "Hainler başarılı olamayınca 15 Temmuz gecesi bu milletin alın teri döküp ödediği vergilerle alınan tanklar, silah ve F-16'lar ile millete bomba yağdırmaya kalktılar. Bu millet Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağırma talebine hiç tereddüt etmedi ve tanklara, uçaklara, silahlara göğsünü siper ederek şehadete yürüdü." şeklinde konuştu.

Program okunan selaların ardından kılınacak teheccüd namazıyla sona erecek.

Kaynak: AA